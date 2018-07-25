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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:43

İnönü’de yol ve kanal iyileştirme çalışmaları

İnönü Belediyesi yeni oluşan mahallelerde yol ve kanal iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.Ekipler çalışmalarına Kümbet Akpınar Mahallesi ile devam etti. İlçeye bağlı Kümbet Akpınar mahallesi sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda...

İnönü'de yol ve kanal iyileştirme çalışmaları
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İnönü Belediyesi yeni oluşan mahallelerde yol ve kanal iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler çalışmalarına Kümbet Akpınar Mahallesi ile devam etti. İlçeye bağlı Kümbet Akpınar mahallesi sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda İnönü Belediye Başkanlığı Fen İşleri ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar kapsamında; mahalle içerisinde yağmur suyu tahliyesi için kullanılan dört kanala koruge borusu döşenip tesviyesi çalışması gerçekleştirilerek araç ve yaya trafiğine uygun hale getirildi. Mahalle içerisinde yeni oluşan yollarda ise zemin dolgusu ve stabilize malzeme serilerek tesviye çalışması yapıldı. Kümbet Akpınar mahalle muhtarı Aziz Mazlum mahalle sakinleri adına yollarda yapılan çalışmalardan dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkürlerini dile getirdi.
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