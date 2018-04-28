İnönülü birincilerden ilahi dinletisi

Eskişehir’in İnönü ilçesinde İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilahi dinletisi gerçekleştirildi.

İnönü İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde Eskişehir il genelinde gerçekleştirilen musiki yarışmasında kız ve erkek kategorilerinde birinci seçilen öğrenciler, ilahi dinletisi gerçekleştirdiler. Gerçekleştirilen program sonrası birinci olan kız ve erkek öğrenciler ile görüşen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, başarılarından dolayı öğrenci, öğretmen ve velilerini kutladı. İnönü Vehbi Koç Orta Okulunda gerçekleştirilen ilahi dinletisine; İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Meclis Üyesi Ali Erol, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Hasan Kırıkçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Müftüsü Şenol Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan, ESİMDER Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Köse, daire ve kurum amirleri ile birlikte öğrenci velileri katıldı.