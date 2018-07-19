ESKİŞEHİR:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:28

İş yerinde çıkan yangın ürünleri küle çevirdi

Eskişehir’de bir iş yerinde gece saatlerinde çıkan yangın ürünleri küle çevirdi.Edinilen bilgiye göre; olay Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Gece saatlerinde, iddialara göre bakkalda...

İş yerinde çıkan yangın ürünleri küle çevirdi
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Eskişehir’de bir iş yerinde gece saatlerinde çıkan yangın ürünleri küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre; olay Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Gece saatlerinde, iddialara göre bakkalda bulunan kibritlerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Bir süre sonra alevlerin market içinde bulunan diğer ürünlere sıçramasıyla yangın büyüdü. Ardından yoğun duman iş yerini kapladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu önce market sahibine, akabinde itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler hemen yangına müdahale etti. Tutuşan market ürünlerini söndüren itfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışmaları başlattı.

Öte yandan market içinde kimsenin olmaması can kaybına neden olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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