ESKİŞEHİR:
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01 Mayıs 2018 Salı 12:16

İşçiler 1 Mayıs’ı şeker fabrikasının önünde kutladı

Eskişehirli işçiler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Eskişehir Şeker Fabrikası’nın önünü 1 Mayıs alanına dönüştürdü.Eskişehir’de TÜRK-İŞ’e bağlı işçi sendikalar ve çeşitli STK’lar 1 Mayıs miting alanından önce...

İşçiler 1 Mayıs'ı şeker fabrikasının önünde kutladı
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Eskişehirli işçiler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Eskişehir Şeker Fabrikası’nın önünü 1 Mayıs alanına dönüştürdü.

Eskişehir’de TÜRK-İŞ’e bağlı işçi sendikalar ve çeşitli STK’lar 1 Mayıs miting alanından önce şeker fabrikası önünde buluştu. ‘Şeker vatandır, vatan satılmaz’ sloganıyla yürüyen işçilere Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de destek verdi.

Sendika temsilcileri ve Başkan Ataç, fabrika önüne kurulan sahnede bir açıklama yaptı. Başkan Ataç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Bu emek bayramı, dayanışma bayramı başka bayramlara benzemez. Tekrar tekrar kutlu olsun arkadaşlar. Bugün 1933’te Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı şeker fabrikasının önündeyiz. Bugün özgürlük taşıyan ülkelerde milyonlarca insan işçi bayramını kutluyor. Biz maalesef küçük küçük topluluklarla kutluyoruz. Çünkü her taraftan engelleniyoruz, arkadaşlar ama önümüzde seçim var. Bunun hesabı sandıkta sorulsun. Termik santral de nasıl yapılacakmış bunun hesapları sorulsun arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Tekrar bayramınız kutlu olsun.”

Yapılan açıklamaların ardından sendika temsilcileriyle birlikte Başkan Ataç, günün anlamını simgeleyen beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktı.

Öte yandan, 1 Mayıs’ı kutlamak için toplanan kalabalık eylemin ardından olaysız şekilde dağıldı.
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