ITSO’dan Eskişehir sanayisine övgü

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Eskişehirli sanayicilerimize yaptıkları ihracat için teşekkür ederiz. Bunların karşılığını bizler de...

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Eskişehirli sanayicilerimize yaptıkları ihracat için teşekkür ederiz. Bunların karşılığını bizler de alıyoruz. Sizin yapmış olduğunuz yatırımlar ve ihracat bizlere de fayda getiriyor” dedi.

ITSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, ESO’da sanayicilerle bir araya geldi. Heyet Eskişehir’de çeşitli fabrikalarda incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette ESO’nun yeni bakış açısının daha çok iletişimle daha çok işbirliği kapsamında olduğunu belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Ekonomide yaşananlar hepimizi etkiliyor. Bu noktada yapabileceğimiz en önemli hareket birlik beraberlik içinde olabilmek. Bu milli duruşu sergilememiz gerekiyor. Sizlerle 4 saatlik bir mesafedeyiz. Isparta bizim bu enerjiyi ve sinerji oluşturabileceğimiz iller arasında. Deneyimlerimizi ve tecrübelerimizi paylaşmak zorundayız. Eskişehir ihracatla büyüyecek ve bunun için de işbirlikleri yapacağız” diye konuştu.

Lokomotif sektörler var

Eskişehir olarak hedeflerinin sanayi ile büyümek olduğunun altını çizen ESO Başkanı Kesikbaş, “Havacılık, raylı sistemler, makine-metal ve beyaz eşya, plastik enjeksiyon sektörlerinde şehrimiz lokomotif illerden. Herkesin bildiği önemli firmalarımız var. Ayrıca Odamız üyeleri tamamen sanayicilerden oluşuyor. Toplam ciromuz eski kurlara göre 26 milyar TL. Yeni kurlarla bu rakam daha da büyüyecektir. Eskişehir’deki GSMH içinde sanayimizin payı ise yüzde 30” dedi.

Önemli katkı sunuyorsunuz

Fabrika ziyaretleri öncesi ESO’da konuşan ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eskişehir’in büyük bir il olduğundan, ihracatıyla, çalışanıyla, ekonomisiyle ve üretimiyle çok önde olan bir yapıda olduğunu ve Türkiye ekonomisine önemli miktarda katkı sağladığını söyledi. Eskişehirli sanayicilerin gerçekleştirdiği 2.3 milyar dolarlık ihracat için teşekkür eden Başdeğirmen, “Bunların karşılığını biz de alıyoruz. Biz her ne kadar 300 milyon dolar ihracat yapsak da sizin yapmış olduğunuz yatırımlar ve ihracat bizlere de fayda getiriyor. İşin doğrusu küçük iller büyük illerden besleniyor. Yoksa bizim verdiğimiz vergilerle bizim verdiğimiz ihracatla o şehre bakılsaydı bizler çok daha geride kalırdık. Mutlaka sizin üretimlerinizden biz çok büyük katkılar sağlıyoruz. Bu yüzden de mutlaka işbirlikleri ve yatırım çalışmaları içerisinde olmalıyız” dedi.