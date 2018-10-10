ESKİŞEHİR:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:05

Kalfalık ve ustalık belgeleri müracaatları başladı

Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen; mesleki ehliyetleri olanlar için kalfalık ve ustalık belgeleri müracaatlarının başladığını açıkladı.

Kalfalık ve ustalık belgeleri müracaatları başladı
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Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen; mesleki ehliyetleri olanlar için kalfalık ve ustalık belgeleri müracaatlarının başladığını açıkladı.

Bilen, yaptığı açıklamada, şehirde çok büyük eksiklik olan gıda sektörü ile ilgilenen iş yeri sahipleri ve bu işten geçimini sağlayan sanatkarların müracaatlarının oda bünyesinde bulunan eğitim biriminde başladığını belirtti. Bahar Bilsen, “Bakanlık, 3308 Sayılı Kanuna istinaden ustalık belgesi olmadan artık kimsenin işyeri açamayacağını belirtmişti. Biz bir ilki gerçekleştirerek ustalık belgesi bulunmayan bir tek işletme bile bırakmayacağız. Çıraklık eğitimi uygulama kapsamında bulunmayan mesleklerle ilgili kalfalık belgesi müracaatı için 2 yıl ustalık belgesi müracaatı için 5 yıl çalıştığını SGK veya vergi kaydıyla belgeleyen işyeri sahipleri ve çalışanları yazılı ve uygulama sınavlarına katılarak kalfalık ve ustalık belgelerini alabileceklerdir" diye belirtti.

Başkan Bilen, bütün meslektaşlarına seslenerek, uzun uğraşlar sonucu aldıkları yetkilerle üyelerine sunacakları fırsatı kaçırmamalarını, mesleki dallarına uyan mesleklerle ilgili odaya müracaat etmelerini, daha sonra belge mağduru olmamalarını tavsiye etti.
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