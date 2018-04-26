Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu 10. Koordinasyon Toplantısı ESOGÜ’de başladı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eskişehir Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ortaklığında düzenlenen üç günlük Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu 10. Koordinasyon Toplantısı, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.

Toplantının açılışında konuşan KÜSİ Çalışma Grubu Eskişehir Temsilcisi ve ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinde kamu tarafının üniversite sanayi işbirliklerini taçlandıran, regülasyonları yapan, fon kaynaklarını yöneten, stratejik planları yapan ve üniversite ile sanayinin hangi yöne evrilmesi gerektiğini sürekli olarak hatırlatan bir güç olduğunu belirterek, bu güç olmadan üniversite-sanayi işbirliğini entegre bir şekilde yönetme ve buradan elde edilecek çıktıları topluma mal etmenin kolay olmadığını kaydetti. Kamu-üniversite-sanayi işbirliği modelinin yaklaşık 5 yıldır ülkemizde KÜSİ Çalışma Grubu adıyla Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoparklar ve Ar-Ge Merkezleri marifetiyle, artık üniversitelerde sanayi odaklı tezlerin çıktılarının görülmeye başlandığı, fikri mülkiyetin ve ülkemize ait patentlerin arttığı bir ortamda yürütüldüğünü ve yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Çabuk, kendilerini yönlendirip KÜSİ Çalışma Grubu olarak bir araya getirdiği için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na teşekkürlerini sundu. Eskişehir’de milli ve yerli projelerin hızlı bir şekilde devam ettiğini de belirten Prof. Dr. Çabuk, TÜLOMSAŞ’ta devam eden Milli Yüksek Hızlı Tren ve TEI’de devam eden Milli Muharip Uçak motorunun yerli bir şekilde yapılması projelerini özellikle örnek vererek, her iki projede de hem ESOGÜ, hem ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) hem de KÜSİ Çalışma Grubu olarak var olduklarını dile getirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim Teknoloji Genel Müdürü İlknur İnam ise, bakanlık olarak son dönemde odak sektörlerin belirlenmesi, 4. sanayi devrimi ve imalat sanayimizin dijital dönüşümü, yerleştirme faaliyetleri yürüttüklerini ve TÜBİTAK, KOSGEB, Tük Patent ve Marka Kurumu gibi bağlı ilgili kuruluşlarla hedef birliği içinde ve sonuç odaklı yaklaşımlarla çalışmaları daha ileri taşımaya gayret ettiklerini ifade etti. Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarının bakanlık olarak yürüttükleri faaliyetlerin tam ortasında yer aldığını belirten İlknur İnam; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin tam merkezinde yer aldıklarını kaydetti.

ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak da, ülke ekonomisinde önemli rol sahibi olan sanayicilerin küresel alanda rekabet edebilmelerinin en önemli hareket noktasının, sahip oldukları işlerdeki yeni bilgi üretme yeteneklerinin geliştirilmesi sürecine olan ilgileri olduğunu söyledi. Şenocak bu nedenle sanayicilerin en önemli paydaşlarının üniversiteler ve çalışanlarının araştırma ve geliştirmeye olan yatkınlıkları olduğunu belirtti. Ayrıca Prof. Dr. Kemal Şenocak ESOGÜ’nün üniversite-sanayi işbirliğinde önemli bir fonksiyonu üstlenen ESOGÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uyulama ve Araştırma Merkezi (ARUM) ile de hizmet verdiğini belirtti.

Son olarak Vali Vekili Cafer Yıldız, bilgi ve teknoloji alanında ileri ülkelerin ekonomik kalkınma ve gelişmede de en ileri düzeyde olduğunu aktardı. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye’nin bu hedefe ulaşabilmesi için yüksek katma değerli; bilime, teknolojiye dayanan, çevreye duyarlı bir bilgi birikimine sahip olması gerektiğini belirten Cafer Yıldız, Ar-Ge’ye ciddi yatırım yapan ülkelerin bilim ve sanayide önemli ölçüde yol kat etmiş ve yüksek verimli ekonomiler arasında yer aldıklarını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Mentörlük Eğitimi Sertifika Takdim Töreni gerçekleşirken, toplantı 27 Nisan Cuma günü sona erecek.