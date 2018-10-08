Kantinci ve öğretmen okulda kavga etti

Geçen hafta Şehit Barış Öztürk Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni ile kantin işletmecisi arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu öğretmenin yüzüne taşla vurularak yaralandığı iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek, “Şehit Barış Öztürk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni ile kantin işletmecileri derneği başkanı olan aynı zamanda okulun kantin işletmecisi olan kişi arasında bir tartışma yaşanmıştır. Tartışmanın sonunda öğretmenimizin yüzüne taşla vurulmak sureti ile öğretmenimiz ciddi bir şekilde yaralamıştır. Bu münferit bir olaydır” dedi.

Olay sonrasında öğretmenle görüştüklerini söyleyen Ördek, “Bu olaydan dolayı, bünyesinde 92 kantin işletmecisi üyesi olan Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası olarak büyük üzüntü duymaktayız. Öğretmenimiz ile gerekli görüşmeler yapılmış olup, Eskişehirli kantinci esnafları adına odamız olarak üzüntülerimizi iletmiş bulunmaktayız. Öğretmenimiz de bu davranıştan ve samimiyetten memnun kalmıştır” diye konuştu.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

“Yaşanan bu olaydan dolayı mesleğini dört dörtlük yapan diğer kantinci esnaflarımızın karalanmasına oda olarak izin vermeyeceğiz” diyen Ördek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kantin işletmeleri ilgili Sağlık Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve zabıta ekipleri tarafından senede en az iki kez denetlenen ve Türkiye’de sorunların neredeyse sıfıra yakın olduğu nadir mesleklerden biridir. Bu yaşana olayın tüm kantinci esnafına mal edilmesine izin vermeyeceğimizi hatırlatırız. Bu konu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği disiplin kuruluna iletilmiş, bu kişi hakkında yasal işlemler yapılacaktır."

YERLİ LOGO ETKİKETLERİ HAZIRLANIYOR

Ördek ayrıca, 5 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Fiyat etiketinde yerli üretim logosu kullanımına ilişkin tebliğ” yayınlandığını hatırlatarak, etiketlerin basılma verildiğini ve üyelerin bu etiketi odadan teslim alabileceklerini söyledi.