Kaporasını verdiği otomobili alamadı

Eskişehir’de bir vatandaş, kaporasını yatırdığı otomobilin sahibi tarafından dolandırıldığı iddiası ile polise başvurdu.

Eskişehir’de bir vatandaş, kaporasını yatırdığı otomobilin sahibi tarafından dolandırıldığı iddiası ile polise başvurdu.

Çankaya Mahallesi’nde ikamet eden F.B. (26) isimli vatandaş, internet sitesinde gördüğü otomobili satın almak istedi. Kendisini H.C.Ç. olarak tanıtan otomobil sahibi ile anlaşan F.B., şahsın verdiği iban numarasına kapora olarak 994 lira yatırdı. Sonradan dolandırıldığını anlayan F.B., polis ekiplerine müracaat ederek şikayetçi oldu.