Kazım Kurt aşure etkinliklerine katıldı

Muharrem Ayı boyunca çeşitli köy ve Alevi derneklerinin düzenlediği aşure etkinliklerine katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, vatandaşlarla beraber aşure yedi, dilek ve şikayetleri dinledi.

Son olarak Üçsaraylılar, Çağlan Kayapınar ve Numanoluklular Derneği tarafından düzenlenen aşure programına katılan Başkan Kurt, “Bütün dinlere, bütün inançlara, bütün ibadethanelere aynı şekilde davranmak bizim yasal borcumuzdur. Biz bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. İbadet ve inanç özgürlüğü insanların eşit şartlar altında eşit yurttaş olma temelinden kaynaklanmaktadır. Lütuf değil, hak olarak bu işi görmemiz, kabul etmemiz gerekir. Tuttuğunuz oruçlar, niyetleriniz kabul; lokmalarınız makbul, muratlarınız hasıl olsun” dedi.

Çağlan Kayapınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin Başkan Kurt’a bir de sürprizi oldu. Başkan Kurt’un doğum gününü kutlayan dernek üyeleri, Başkan Kurt’a iyi dileklerini iletti. Düzenledikleri aşure etkinliğine katıldığı için Başkan Kazım Kurt’a teşekkür eden Üçsaraylılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Can ise, Kazım Kurt’un her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Can, “Bugünde etkinliğimize katıldı, bizimle lokmamızı paylaştı. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çağlan Kayapınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Yeşildal, Kazım Kurt’un her zaman kendilerine destek verdiğini belirterek, aşurelerine katıldığı için Başkan Kurt’a teşekkür etti. Başkan Kurt’un doğum günün kutlayan Yeşildal, Kurt’a sağlıklı, uzun ömürler diledi.

Numanoluk Köylüleri Kültür ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar Koca da, Başkan Kurt’a aşure etkinliklerine katıldığı için teşekkür etti.