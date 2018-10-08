ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:57

Kazım Kurt aşure etkinliklerine katıldı

Muharrem Ayı boyunca çeşitli köy ve Alevi derneklerinin düzenlediği aşure etkinliklerine katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, vatandaşlarla beraber aşure yedi, dilek ve şikayetleri dinledi.Son olarak Üçsaraylılar, Çağlan...

Kazım Kurt aşure etkinliklerine katıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Muharrem Ayı boyunca çeşitli köy ve Alevi derneklerinin düzenlediği aşure etkinliklerine katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, vatandaşlarla beraber aşure yedi, dilek ve şikayetleri dinledi.

Son olarak Üçsaraylılar, Çağlan Kayapınar ve Numanoluklular Derneği tarafından düzenlenen aşure programına katılan Başkan Kurt, “Bütün dinlere, bütün inançlara, bütün ibadethanelere aynı şekilde davranmak bizim yasal borcumuzdur. Biz bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. İbadet ve inanç özgürlüğü insanların eşit şartlar altında eşit yurttaş olma temelinden kaynaklanmaktadır. Lütuf değil, hak olarak bu işi görmemiz, kabul etmemiz gerekir. Tuttuğunuz oruçlar, niyetleriniz kabul; lokmalarınız makbul, muratlarınız hasıl olsun” dedi.

Çağlan Kayapınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin Başkan Kurt’a bir de sürprizi oldu. Başkan Kurt’un doğum gününü kutlayan dernek üyeleri, Başkan Kurt’a iyi dileklerini iletti. Düzenledikleri aşure etkinliğine katıldığı için Başkan Kazım Kurt’a teşekkür eden Üçsaraylılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Can ise, Kazım Kurt’un her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Can, “Bugünde etkinliğimize katıldı, bizimle lokmamızı paylaştı. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çağlan Kayapınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Yeşildal, Kazım Kurt’un her zaman kendilerine destek verdiğini belirterek, aşurelerine katıldığı için Başkan Kurt’a teşekkür etti. Başkan Kurt’un doğum günün kutlayan Yeşildal, Kurt’a sağlıklı, uzun ömürler diledi.

Numanoluk Köylüleri Kültür ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar Koca da, Başkan Kurt’a aşure etkinliklerine katıldığı için teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku