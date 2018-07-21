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21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:10

Kazım Kurt’a Kümbetlilerden teşekkür ziyareti

Kümbet Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sedat Uysal ve Yönetim Kurulu üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’u ziyaret etti.Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Uysal, dernek...

Kazım Kurt'a Kümbetlilerden teşekkür ziyareti
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Kümbet Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sedat Uysal ve Yönetim Kurulu üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Uysal, dernek çalışmaları hakkında Başkan Kurt’a bilgi verdi ve sivil toplum örgütleri ve derneklere karşı verdiği desteklerinden dolayı da Başkan Kurt’a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, dernek ve STK’ların önemine değindi. Kümbet Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği gibi hemşehri, kültür ve yardımlaşma derneklerinin, o yörenin kültürünün gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir rol oynadığını söyledi.
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