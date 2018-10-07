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07 Ekim 2018 Pazar 11:18

Kazım Kurt’tan Cumhuriyet kentine yakışır park

Odunpazarı Belediyesi tarafından Gökmeydan Mahallesi’ne yapılan Cumhuriyet Parkı’nın çalışmaları devam ediyor.Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan Cumhuriyet Parkı 16 bin metrekare alana sahip olacak....

Kazım Kurt'tan Cumhuriyet kentine yakışır park
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Odunpazarı Belediyesi tarafından Gökmeydan Mahallesi’ne yapılan Cumhuriyet Parkı’nın çalışmaları devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan Cumhuriyet Parkı 16 bin metrekare alana sahip olacak. Çalışmaları hızla devam eden Cumhuriyet Parkı’nda Cumhuriyet Heykeli, müzikli - animasyonlu gösteri havuzu, oyun alanları, spor alanı, koşu yolu, oturma alanları, amfi ve çay bahçesi yer alacak.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt da yapımı devam eden Cumhuriyet Parkı’na giderek incelemelerde bulundu. Başkan Kurt, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından da park ile ilgili bilgi aldı. Çalışmaların kısa sürede biteceğini belirten Başkan Kurt, Eskişehirlilere yeni bir park kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
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