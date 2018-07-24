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24 Temmuz 2018 Salı 14:51

Kazım Kurt’tan "Erdebilliler" araştırmasına destek

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, “Erdebilliler” kitabının yazarı Doç. Dr. Coşkun Kökel ile bir araya geldi.Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete Doç. Dr. Coşkun Kökel, Doktor Öğretim Üyesi Ali Ulu ve Dr. Ergül...

Kazım Kurt'tan 'Erdebilliler' araştırmasına destek
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Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, “Erdebilliler” kitabının yazarı Doç. Dr. Coşkun Kökel ile bir araya geldi.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete Doç. Dr. Coşkun Kökel, Doktor Öğretim Üyesi Ali Ulu ve Dr. Ergül Sivri katıldı.

Başkan Kurt’a Erdebilliler Ocağı ile ilgili yaptıkları araştırmalar sonucu ortaya çıkan beş ciltlik ansiklopedik yayını hediye eden Kökel, Ulu ve Sivri de katkılarından dolayı Başkan Kazım Kurt’a teşekkür etti. Erdebilliler Ocağı ile ilgili araştırma yaparken Başkan Kurt’un kendilerine çok yardımcı olduğunu söyleyen Kökel, “Yaptığımız araştırmalar sonucunda 5 ciltlik bir ansiklopedik yayın hazırladık. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sırasında Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, bize çok yardımcı oldu. Bugün hem teşekkür etmek hem de hazırladığımız yayını kendisine takdim etmek istedik” dedi

Odunpazarı Belediyesi’nin yapılacak tüm bilimsel çalışmalara elinden gelen desteği vereceğini dile getiren Başkan Kazım Kurt, “Çok güzel ve doyurucu bir çalışma olmuş, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun” şeklinde konuştu.
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