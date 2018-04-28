Kazım Kurt’tan ESO yönetimine hayırlı olsun ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) yönetimini ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve yönetim kurulunu ziyaret etti. ESO’da gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt, gerçekleşen seçimlerde ESO Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Kesikbaş ve oda yönetimine başarılar diledi. Gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt Odunpazarı Belediyesi’nin 4 yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Odunpazarı Belediyesi’nin çalışmalarını sivil toplum örgütleri, odalar ve sendikalarla birlikte gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Kurt, Eskişehir Sanayi Odası ile birlikte de başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Başkan Kurt, Kesikbaş’ı tebrik etti.

Odunpazarı Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, sanayi odasında yeni bir yönetim anlayışıyla hayata geçirecekleri projeleri anlattı ve Başkan Kurt’a çalışmalarında başarılar diledi.