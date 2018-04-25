Kazım Kurt’un desteği kadınlara güç veriyor

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP) ve Odunpazarı Kadın Kooperatifi ile kadınların sosyal ve ekonomik platformda aktif olarak yer almalarına destek oluyor.Kadınların ev ekonomisine katkı sunmaları için...

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP) ve Odunpazarı Kadın Kooperatifi ile kadınların sosyal ve ekonomik platformda aktif olarak yer almalarına destek oluyor.

Kadınların ev ekonomisine katkı sunmaları için faaliyete geçirilen OKEP, havaların ısınması ile yaz sezonunu açtı. Tarihi Odunpazarı bölgesinde Odunpazarı Belediyesi tarafından kurulan çadırlarda el emeği göz nuru eserlerini satan kadınlar için yeni masa ve sandalye getirildi. Ürünlerde kullanılmak üzere kadınlara etiket hazırlayan Odunpazarı Belediyesi, örnek bir tutum sergileyerek satışlarda kullanılması için doğa dostu geri dönüşebilen karton poşetler temin etti. Yaptıkları satışlardan elde ettikleri para ile çocuğunu okutan, sigorta primini yatıran, ev ekonomisine katkı sunan kadınlar, yaşadıkları mutluluğu anlatarak Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.

"Kazım Kurt bize her zaman destek veriyor"

Eşinden ayrı olan Yasemin Kezban Dalbudak, burada kazandığı para ile aile bütçesine katkı sağladığını anlattı. Başkan Kurt’un kendilerine her zaman destek olduğunu kaydeden Dalbudak, "Ellerinden gelen katkıyı sunuyorlar. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bize her zaman destek veriyor. Burada uyumlu bir şekilde arkadaşlarla satış yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Ev kadını olarak kendi bütçemizi kendimiz kazanıyoruz"

3 yıldır OKEP çadırlarında satış yaptığını anlatan Hülya İşcan ise buradan kazandığı para ile sigorta primlerini yatırıyor. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu sezon Odunpazarı Belediyesi’nin kendilerine etiket ve doğa dostu karton poşet temin ettiğini söyleyen İşcan, "Başkanımıza çok teşekkür ederim. Poşetlerimiz, etiketlerimiz var. Poşetlerimiz de doğa dostu. Naylon poşetler çevreye zarar veriyor. Başkanımız bu konuda duyarlı olduğu için artık doğa dostu poşetlerle satış yapıyoruz. Odunpazarı Belediyesi’nin bize tanıdığı bu imkanlardan çok memnunuz. Ev kadını olarak kendi bütçemizi kendimiz sağlıyoruz. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Teşekkür ederiz" diye konuştu.