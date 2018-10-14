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14 Ekim 2018 Pazar 14:49

Kent Enstitüsü’nde dersler başlıyor

Yenilikçi bir yaşam boyu öğrenme platformu olan Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde dersler başlıyor.Enstitü ile Anadolu’nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitülerinin sosyal eğitim anlayışını, günün gelişmiş e-öğrenme teknolojileriyle...

Kent Enstitüsü'nde dersler başlıyor
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Yenilikçi bir yaşam boyu öğrenme platformu olan Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde dersler başlıyor.

Enstitü ile Anadolu’nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitülerinin sosyal eğitim anlayışını, günün gelişmiş e-öğrenme teknolojileriyle harmanlanıyor. Vatandaşlara yeni bilgiler öğrenme imkanı sunan Kent Enstitüsü eğitimleri, Tepebaşı Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi desteğiyle, ücretsiz olarak veriliyor. Üniversite-sektör işbirliği olması ile de ayrıca önem kazanan projede, alanlarında uzman akademisyenler, e-öğrenme uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler yer alıyor.

Girişimcilik, sosyal medya, finansal okuryazarlık, gıda güvenliği, etkili iletişim, müşteri ilişkileri ile İngilizce branşlarındaki derslere; hem çevrimiçi sistem üzerinden hem de Belde Evleri’nde yüz yüze katılarak başarıyla tamamlayanlar, Anadolu Üniversitesi ve Tepebaşı Belediyesi onaylı katılım sertifikalarını alabiliyor.
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