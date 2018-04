Kıraç Eskişehirlileri coşturdu

Eskişehir’de, Odunpazarı Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ‘Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi’ gün boyu süren etkinlikler ve Kıraç konseri ile resmen açıldı.

Hamamyolu Caddesinde, projenin açılış töreni kapsamında gün boyu etkinlikler ve şovlar gerçekleştirildi.Akşam saatlerinde Kıraç konseri sebebiyle bölgeye akın eden binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayrakları ile renkli görüntüler oluşturdu.

‘Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi’nin açılış töreninde bir konuşma yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, önemli bir projeyi Eskişehir’e kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Eskişehir’in ve Odunpazarı’nın hızla gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Başkan Kurt, “Türkiye’nin, bize göre ve bu işi bilen uzmanlarına göre en iyi kentsel tasarım projesini açıyoruz. ‘Hamamyolu Projesi’ de bugün gerçekten güzel bir proje olduğunu herkese kabul ettirdi. Başladığımız zaman eleştirenler, ‘Bu böyle olmaz’ diyenler, bugün buradaki güzelliği görünce projenin hakkını teslim etti. Bu bir inanç projesidir. Bu proje bir kararlılık projesidir, tutarlılık projesidir. Bu proje, değişimin projesidir. Artık Eskişehir, Avrupa kenti olmuştur. Avrupalı meydanlara, Avrupalı parklara kavuşması gerekir. Hamamyolu, böyle bir projedir. Ben bu projede emeği geçen herkesi kutluyorum. Biz hiçbir şeyden korkmadan, çekinmeden, kendimize güvencimizi ortaya koyarak bizim partimizden olmasa da belediye başkanlarımızın adını parklarımıza, halk merkezlerimize, meydanlarımıza vermekten korkmuyoruz. Onlara saygımızı her ortamda vurgulamaya çalışıyoruz. Bu proje, Eskişehir’in Köprübaşı ile Odunpazarı’nı birleştiren bir projesidir. Nasıl burada bizleri birleştirdiyse, gelecekte de Eskişehir ekonomisini, ticaretini canlandıracak bir alandır. Burada yaşayacağımız güzellikler, bizim geleceğimizi oluşturacak. Çok eleştirilen köprü, bir sanat köprüsü olacak. Bir gelecek köprüsü olacak. Köprünün altında kurduğumuz kütüphane, bütün gençlerimize, bütün çocuklarımıza umut aşılayacak. Laik, demokratik, parlamenter sistemin ayakta kalmasının teminatı olacak o köprü. Eskişehir bir cumhuriyet kentidir. Eskişehir bir demokrasi kentidir. Eskişehir insan haklarının en üst düzeye çıktığı bir kenttir ve bunu şimdiye kadar her seçimde, her referandumda göstermiştir. Şimdi 24 Haziran’dan sonra da Eskişehir’de, Türkiye’nin aydınlık geleceğine hizmet eden belediyeler olacaktır. Türkiye’nin aydınlık geleceğine koşan gençler olacaktır, insanlar olacaktır. Buna inancım tamdır, çünkü sizlere güveniyoruz. Sizleri seviyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Kurt’un açılış konuşması sonrası, vatandaşların yoğun tezahüratlarıyla sahneye çıkan ünlü sanatçı Kıraç, seslendirdiği şarkılarla Eskişehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Kıraç’ın seslendirdiği ‘Ayşem’ ve ‘Senden Başka’ isimli şarkılar, vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Öte yandan açılış töreni kapsamında gerçekleştirilen konserde, Kıraç’a Başkan Kurt tarafından bir de plaket hediye edildi.