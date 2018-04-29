Kıraç’tan birlik ve beraberlik mesajı

Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Sebahattin Günday Parkı açılış törenine katılmak ve halk konseri vermek için Eskişehir’e gelen ünlü sanatçı Kıraç, konser öncesinde soruları cevapladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un da katıldığı toplantıda Kıraç, Eskişehir’den seçimlere önemli açıklamalarda bulundu.

Eskişehir’in ikinci memleketi olduğunu söyleyen Kıraç, “Burada üniversitenin içinde Düşyeri çizgi film stüdyomuz var. Bugün de çok güzel bir hava var. Çok güzel bir konser olacak. Ben Eskişehir’de olduğum için çok mutluyum. Beni çağırdığınız için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Siyaset uğruna ülkemizi tehlikeye atmamamız gerekiyor”

24 Haziran’da gerçekleşecek seçimlere de değinen Kıraç, “Tek bir yürekle, bütün bu ülkemizin Cumhuriyete ve Atatürk’ümüze onun aydınlanma devrimine sahip çıkacağına inanıyorum ben. Ama en önemli şey, siyasi arenadan başlayarak bu gerginliklerin son bulması, ben öyle umuyorum. İktidar partisinden muhalefet partilerine hepsinin birlikte gerginliği azaltması lazım. Ülkemiz bana göre sanal bir üçüncü dünya savaşına sahne oluyor. Suriye başta olmak üzere bizim çok dikkatli olmamız lazım. Siyaset uğruna ülkemizi tehlikeye atmamamız gerekiyor. Önümüzde çok büyük sıkıntılar var. Ben de bir politikacı gibi konuştum ama sanatçı duyarlılığıyla konuşmaya çalışıyorum. Çok büyük sıkıntılar var, Türkiye’nin arada kalmaması lazım. Büyük güçlerin arasında kalmaması lazım. Türkiye’nin kendi bağımsız kararlarını alabilmesi gerekiyor, bunun için de siyasilerin dillerine hakim olması gerekiyor diye düşünüyorum. Kişisel hırslarını bırakıp, sadece ülkemizin birlik ve beraberliği için çalışmalarını ümit ediyorum. Bu birlik ve beraberlik, tabii ki Atatürk’ün yolunda bir birlik beraberlik olmak zorunda" dedi.

Sürpriz bir çalışma içinde olduğunu belirten Kıraç, bu çalışmanın herkes tarafından beğenileceğini söyledi.

Eskişehir’e geldiği için Kıraç’a teşekkür eden Başkan Kurt ise, “Sevgili Kıraç ve Eskişehirliler bugün buluşuyor. Hamamyolu birleştirir dedik. Hamamyolu Eskişehir’le Kıraç’ı birleştirecek bugün. Eskişehirlilerin sevdiği, bizim de takdir ettiğimiz bir sanatçı. Umuyorum gönlüne göre bir konser olur. Biz de Hamamyolu’nda daha çok insana Kıraç’ı dinletme şansı buluruz. Buna inanıyoruz, güveniyoruz. Geldiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.