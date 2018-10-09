ESKİŞEHİR:
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09 Ekim 2018 Salı 14:49

Kırka Atatürk ilkokulu yeni binası hızlı yükseliyor

Eskişehir Seyitgazi İlçesinde bulunan Kırka Atatürk İlkokulunda inşaat çalışmaları devam ediyor.Kırka Atatürk İlkokulu bahçesinde inşaatı devam eden 8 derslikli modern ilkokul binasının inşaatı hızla devam ediyor. Seyitgazi Belediye...

Kırka Atatürk ilkokulu yeni binası hızlı yükseliyor
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Eskişehir Seyitgazi İlçesinde bulunan Kırka Atatürk İlkokulunda inşaat çalışmaları devam ediyor.

Kırka Atatürk İlkokulu bahçesinde inşaatı devam eden 8 derslikli modern ilkokul binasının inşaatı hızla devam ediyor. Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın’ın girişimiyle başlatılan yetersiz gelen sınıfların yeni binaya taşınarak daha modern daha güzel bir eğitimin verilmesi amaçlanıyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına yetiştirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
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