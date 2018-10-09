Eskişehir Seyitgazi İlçesinde bulunan Kırka Atatürk İlkokulunda inşaat çalışmaları devam ediyor.Kırka Atatürk İlkokulu bahçesinde inşaatı devam eden 8 derslikli modern ilkokul binasının inşaatı hızla devam ediyor. Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın’ın girişimiyle başlatılan yetersiz gelen sınıfların yeni binaya taşınarak daha modern daha güzel bir eğitimin verilmesi amaçlanıyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına yetiştirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
Kırka Atatürk ilkokulu yeni binası hızlı yükseliyor
Eskişehir Seyitgazi İlçesinde bulunan Kırka Atatürk İlkokulunda inşaat çalışmaları devam ediyor.Kırka Atatürk İlkokulu bahçesinde inşaatı devam eden 8 derslikli modern ilkokul binasının inşaatı hızla devam ediyor. Seyitgazi Belediye...