’Kırka’mı tanıyorum’ adlı proje ile yöreye ait örf, adet ve geleneklerini sergilediler

Eskişehir’in Seyitgazi’nini Kırka mahallesindeki Kırka Anaokulu öğrencileri, ’Kırka’mı tanıyorum’ adlı proje ile yöreye ait örf adet geleneklerini sergiledikleri etkinlikte bir araya geldiler.Kırka Mehmet Akif Ersoy çok amaçlı salonunda...

Eskişehir’in Seyitgazi’nini Kırka mahallesindeki Kırka Anaokulu öğrencileri, ’Kırka’mı tanıyorum’ adlı proje ile yöreye ait örf adet geleneklerini sergiledikleri etkinlikte bir araya geldiler.

Kırka Mehmet Akif Ersoy çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte minikler; Kırka zeybeği, kına gecesi, gelin damat oyunu, dünür oyunu, koca öküz, dünür oyununu katılanlara sergilediler. Daha sonra yöreye ait zili, kilim, kına elbisesi, efe elbisesi gibi eşyalar, yöreye ait yiyecekler, kocaaş, cıbır dolma, ağzıaçık, yöreye has Kırka tarhanası, höşmerim ve keşkek tanıtımı yapıldı. Hazırlanan yöresel yiyecekler katılımcılara ikram edildi.

Preje hakkında bilgi veren Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı; ’’Memleketimi tanıyorum projesi ilk ayağı olan ’’Kırka’yı tanıyorum’’ projesi olarak geleceğimiz olan minik yavrularımıza örf adet gelenek ve göreneklerini tanıtmayı hedefledik. Güzel bir program oldu katılım çok güzeldi, çocuklarımızın sergiledikleri oyunlar gerçekten harika olmuş herkesin emeğine sağlık ikincisini inşallah 7 mayısta Seyitgazi merkezde yapacağız’’ diye belirtti.

Etkinliğe Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Seyitgazi Ak Parti İlçe Başkanı Zekai Tunç, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, Seyitgazi Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çörez, okul müdürleri, öğrenciler, misafirler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekiminden sonra sona erdi.(SM-Y)