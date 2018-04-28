Kırsalda kadın hakları konuşuluyor

Tepebaşı Belediyesi, Köprübaşı Lions Kulübü ve Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu işbirliği ile kırsal mahallelerde kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet konuları masaya yatırılıyor.Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Gündüzler...

Tepebaşı Belediyesi, Köprübaşı Lions Kulübü ve Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu işbirliği ile kırsal mahallelerde kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet konuları masaya yatırılıyor.

Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Gündüzler Belde Evi’nde ve Keskin Deneyimli Kafe’de düzenlenen etkinlik ile toplumsal cinsiyet konusunda Psikolog Derya Gezer, kadınların şiddete uğramaları karşısındaki yasal düzenlemeler ve hukuki haklar konusunda Avukat Destan Baş ve çocuk ihmal ve istismarı ile bu konuda ebeveynlere düşen sorumluluklar konusunda ise Özge Konakçı sunumlar gerçekleştirdi. Kadının anne, eş, evlat, bakıcı gibi kimliklerinden önce her zaman kendisinin gelmesi gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, kadınların güçlendikçe toplumun da güçleneceğinin altı çizildi. Etkinlik, katılımcı kadınlardan gelen soruların cevaplanması ile sona erdi.

Yetkililer, kırsal mahallelerde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarının devam edeceği bilgisini verdi.