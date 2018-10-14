ESKİŞEHİR:
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14 Ekim 2018 Pazar 13:31

Kız arkadaşa doğum gününde sürpriz evlilik teklifi

Eskişehir’de yaklaşık 3 senedir beraber olduğu sevgilisine evlenme teklifi etmek isteyen genç aşık, hazırladığı pankartla adeta gözleri doldurdu.Porsuk Çayı kenarında arkadaşlarıyla birlikte kız arkadaşı İrem Keser’e doğum gününde...

Kız arkadaşa doğum gününde sürpriz evlilik teklifi
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Eskişehir’de yaklaşık 3 senedir beraber olduğu sevgilisine evlenme teklifi etmek isteyen genç aşık, hazırladığı pankartla adeta gözleri doldurdu.

Porsuk Çayı kenarında arkadaşlarıyla birlikte kız arkadaşı İrem Keser’e doğum gününde evlenme teklifi etmek için sürpriz hazırlayan asker adayı Osman Işık, arkadaşlarının yardımı ile bir pankart hazırladı. Yaklaşık 10 gün sonra vatani görevini yapmak üzere askere gidecek erkek arkadaşıyla birlikte kano gezisine çıkan genç kız, “Benimle evlenir misin?” yazılı pankartın asılı olduğu köprüyü ve kalabalığı görmesiyle şaşkınlığını gizleyemedi. Meşale, maytap ve balonlar eşliğinde cebinden yüzüğü çıkaran genç, sevgilisine kano üzerinde evlenme teklifi etti. Gerçekleşen teklif karşısında heyecanını saklayamayan genç kız ‘Evet’ diyerek mutluluğunu yine erkek arkadaşı Işık ile paylaştı. Organizasyonu görüp toplanan kalabalık, anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarını hazır tuttu.

“’Ayrılırsınız’ diyorlardı, sonra sözümüzde göbek attılar”

Doğum gününde evlenme teklifi almasıyla şok olan İrem Keser, “Osman, dünyanın en merhametli insanlarından biridir. Ben babamla görüşmüyordum. O, ‘Böyle olmaz’ dedi. Onun sayesinde babamla barıştık. O benim en iyi arkadaşımdır, en güzel dostumdur. Bizim şu ana kadar bir tane bile kavgamız olmadı. Biz gerçekten birbirimiz için çok şeyi göze aldık. Ailelerimiz daha küçüğüz diye istemiyorlardı. ‘Ayrılırsınız’ diyorlardı. Sonra sözümüzde göbek attılar. Ben evlenme teklifi edeceğini düşünmüyordum. Çok güzel bir doğum günü hediyesi olarak yaptı bana evlenme teklifini. Çok şaşırdım” diyerek mutluluğunu dile getirdi.
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