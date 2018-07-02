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02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:35

"Klasik Müzik Keman Resitali" dinleyicilerle buluştu

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Klasik Müzik Keman Resitali” gerçekleştirildi.Kemanda Sanatçı Öğretim Elemanı Ayşe Turan, piyanoda ise Öğr. Gör. Dr. Hale Vural’ın yer aldığı resitale pek...

'Klasik Müzik Keman Resitali' dinleyicilerle buluştu
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Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Klasik Müzik Keman Resitali” gerçekleştirildi.

Kemanda Sanatçı Öğretim Elemanı Ayşe Turan, piyanoda ise Öğr. Gör. Dr. Hale Vural’ın yer aldığı resitale pek çok dinleyici katıldı.

Sanatçı Öğretim Elemanı Ayşe Turan konsere dair görüşlerinde, “Burada her hafta sonu konserler gerçekleşiyor. Biz de burada konser vermeyi çok istedik. Barok, romantik ve çağdaş dönemden eserler aldık. Karma bir resital programı belirledik” ifadelerini kullandı.

Aktif olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Öğr. Gör. Dr. Vural ise Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde konser vermeyi çok istediklerini ve bugün de bu isteklerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Konserde; Antonio Vivaldi, Edvard Grieg, Frederic Chopin, Maurice Ravel, Gabriel Faure ve Ahmet Adnan Saygun’un pek çok eseri seslendirildi.
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