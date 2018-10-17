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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:52

Koca Çınar’da ağız ve diş sağlığı eğitimi

Odunpazarı Belediyesi tarafından sosyal hizmetler projeleri kapsamında Koca Çınar Yaşam Merkezinde bir etkinlik gerçekleştirildi.Merkezde bulunan kıdemli vatandaşlara ağız ve diş sağlığı ile protez kullanımları konusunda bilgilendirme yapıldı....

Koca Çınar'da ağız ve diş sağlığı eğitimi
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Odunpazarı Belediyesi tarafından sosyal hizmetler projeleri kapsamında Koca Çınar Yaşam Merkezinde bir etkinlik gerçekleştirildi.

Merkezde bulunan kıdemli vatandaşlara ağız ve diş sağlığı ile protez kullanımları konusunda bilgilendirme yapıldı. Protez Uzmanı Doktor Diş Hekimi Ender Tukay tarafından verilen eğitimde kıdemli vatandaşlara ağız diş sağlığının temel ilkeleri ve protez kullanımlarının incelikleri konusu anlatıldı. Doktor Tukay eğitimden sonra kıdemli vatandaşların sorularını yanıtladı. Doktor Tukay eğitimde, dünyada olduğu gibi Türkiye de yaşlı nüfusun yükseldiğini, devletin, yerel yönetimlerin ve üniversitelerin bu yaşlı nüfusun daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürecinde olmaları için bir takım önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. Tukay, bu kapsamda Odunpazarı Belediyesi’nin oldukça özverili çalıştığını ve bu eğitimleri düzenlediğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eğitimlerin, çarşamba ve cuma günleri haftada iki gün boyunca devam edeceği bildirildi.
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