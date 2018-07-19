ESKİŞEHİR:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:45

KOM ekipleri kaçakçının zulasını patlattı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yakaladığı şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, çok sayıda kaçak sigara, güneş gözlüğü, tütün ve benzeri ürünler ele geçirildi.Kaçakçılık ve Organize...

KOM ekipleri kaçakçının zulasını patlattı
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yakaladığı şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, çok sayıda kaçak sigara, güneş gözlüğü, tütün ve benzeri ürünler ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele suçunun önlenmesine yönelik yapılan operasyonda bir şüpheli yakalandı. Yakalanan şahsın iş yerinde zula olarak tabir edilen gizli bir bölmede sarma sigaraları saklayıp piyasaya sürdüğü tespit edildi. Şahsın iş yerinde yapılan aramalarda ise, 820 paket sarılmış sigara, 51 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 71 kilogram açık vaziyette kıyılmış tütün, 4 adet gümrük kaçağı sigara sarma makinası, 117 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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