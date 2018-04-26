Konservatuvar öğrencilerinden ’Trompet Bölümü Sınıf Konseri’

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Trompet Bölümü Sınıf Konseri Salon 2003’te gerçekleşti.Doç. Dr. H. Zeynep Çilingir ve Öğr. Gör. Cemre Çilenger’in öğrencilerinin sahne aldığı konsere yoğun ilgi gösterildi....

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Trompet Bölümü Sınıf Konseri Salon 2003’te gerçekleşti.

Doç. Dr. H. Zeynep Çilingir ve Öğr. Gör. Cemre Çilenger’in öğrencilerinin sahne aldığı konsere yoğun ilgi gösterildi. Devlet Konservatuvarı öğrencileri Arda Birör, Selin N. Birankar, S. Kayra Yavuz, Selin N. Birankar ve Göktuğ Yeniada konserde; J.B. Arban, J.B.G. Neruda, D.A. White, M. Clementi, A. Khachaturıan ve B. Britten gibi bestecilerin eserlerini seslendirdi.