ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 16:00

Konservatuvar öğrencilerinden ’Trompet Bölümü Sınıf Konseri’

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Trompet Bölümü Sınıf Konseri Salon 2003’te gerçekleşti.Doç. Dr. H. Zeynep Çilingir ve Öğr. Gör. Cemre Çilenger’in öğrencilerinin sahne aldığı konsere yoğun ilgi gösterildi....

Konservatuvar öğrencilerinden 'Trompet Bölümü Sınıf Konseri'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Trompet Bölümü Sınıf Konseri Salon 2003’te gerçekleşti.

Doç. Dr. H. Zeynep Çilingir ve Öğr. Gör. Cemre Çilenger’in öğrencilerinin sahne aldığı konsere yoğun ilgi gösterildi. Devlet Konservatuvarı öğrencileri Arda Birör, Selin N. Birankar, S. Kayra Yavuz, Selin N. Birankar ve Göktuğ Yeniada konserde; J.B. Arban, J.B.G. Neruda, D.A. White, M. Clementi, A. Khachaturıan ve B. Britten gibi bestecilerin eserlerini seslendirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku