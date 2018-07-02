Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından “Kore Mutfak Kültürü Atölyesi” gerçekleştirildi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Ebru Zencir koordinatörlüğünde düzenlenen atölye çalışmalarında Dr. Filiz Çiçek tarafından Kore mutfağının incelikleri aktarıldı. Etkinliğin kapanışında ise katılımcılara teşekkür ve katılım belgeleri takdim edildi.

“Öncelikle öğretim elemanlarımızı yetiştirmemiz gerekiyor”

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay Aktaş, Kore ve Türk kültürünün yakınlıklarına değinerek, “Güney Kore ve Türkiye’nin geçmişten günümüze tarihi bir yakınlığı ve iki toplumun karşılıklı sevgisi var. Biz de bu kapsamda hem öğrencilerimize hem de öğretim elemanlarımıza Kore kültürünü tanıtmak istedik. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzde öğrencilerimize Kore mutfağını doğru ve kaliteli bir şekilde aktarmak istiyoruz. Bu kapsamda öncelikle öğretim elemanlarımızı yetiştirmemiz gerektiğini düşündük. Dr. Filiz Çiçek Hocamızdan Kore’de yaşadığı müddetçe edinmiş olduğu deneyimleri bizle ile paylaşmasını istedik” ifadelerini kullandı.

“Kore mutfağı ile Türk mutfağı çok farklı”

Atölye çalışması hakkında Anadolu Üniversitesinin başarılı bir projeye imza attığını dile getiren Dr. Filiz Çiçek ise, “Anadolu Üniversitesi farklı yemek kültürlerini öğrencilerine aktarabilmek için güzel bir proje gerçekleştirdi. Bu çalışmaların da bizim atölyemiz ile sınırlı kalmayacağını görüyorum. Sadece Kore değil, Çin, Hindistan, Japonya gibi mutfakların da tanıtımı için çalışmaların yürütüldüğü biliyoruz.” şeklinde konuştu. Kore mutfağı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çiçek, “Kore’de bulunduğum bir yıl boyunca Kore’nin mutfak kültürü hakkında tecrübelerim oldu. İki ülkenin yemek kültürü arasında büyük farklar var. Ön yargıları yıkarak Kore mutfağına yaklaştığımız zaman pek çok insandan olumlu dönüşler aldık. Arkadaşlarımız ile yürüttüğümüz bu atölye çalışmasında Kore mutfak kültürüne benzeyen ya da bu kültüre en yakın lezzetleri elde etmek için çabaladık. Öğretim elemanlarımızın yaşadığı mutfak tecrübelerini öğrencilerine aktaracağını bu sayede de Kore mutfak kültürü hakkında geniş toplulukların bilgi sahibi olacağını düşünüyorum” dedi.