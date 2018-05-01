Köy hayatını üreterek ve yaşayarak öğrendiler

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümü öğrencileri, kendi hazırladıkları Gaia Üretim Kampı Projesi kapsamında köy hayatını yaşayarak ve üreterek öğrendi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu Gaia Üretim Kampı Projesi, Kızılinler köyünde gerçekleşti. Gaia Üretim Kampı ile gençleri üretim sürecine dahil edip, onların bu konuda bilinçlenmeleri amaçlandı. Bu organizasyonla birlikte üretim ve tüketim arasındaki mesafenin kısaltılması, farkındalık oluşturulması ve özellikle de gençlere üretilen tüm ürünlerin insan emeği olduğunun bilincine varmaları hedeflendi.

35 öğrenci katıldı

Gaia Üretim Kampı kapsamında, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Eskişehir Kızılinler köyü sakinleriyle bir araya geldi. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi son sınıf öğrencileri Övgü Avcıer, Mustafa Geyik, Ece Ceren Aşılıoğlu, Hayriye Derdiyok, Burak Kaan Eken ve Kübra Altunel’in bitirme projesi olarak hayata geçen Gaia Üretim Kampı, 28-29 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. Eskişehir Kızılinler köyünün şehre yakınlığı, tarım ve hayvancılığa yatkınlığı, balkabağı yetiştiriciliğinin yaygın olması ve balkabağı ekim zamanının proje süresine uygun olması nedeniyle Gaia Üretim Kampı, Kızılinler köyünde gerçekleştirildi. Yeni Yol Okulları ve Odunpazarı Belediyesinin sponsorluğunda gerçekleştirilen kamp iki gün sürdü. Bu süre zarfında köy yaşantısına ve buradaki üretim süreçlerine dahil olan öğrenciler; ekmek yapımı, kabak ekimi, süt sağma, yumurta toplama, çobanlık yapma gibi faaliyetlere dahil oldu. Etkinliğe 25 Anadolu Üniversitesi öğrencisinin yanı sıra 10 Yeni Yol Okulu öğrencisi katıldı. Katılımcıların yiyecek-içecek ,ulaşım, aydınlatma ihtiyaçları, ses sistemi ve katılımcılara hediye edilen kıyafetler sponsorlar tarafından tedarik edildi.

"Amaca ulaşmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz"

Üretim faaliyetleri sonrasında öğrenciler ve köy sakinleri, kamp ateşi eşliğinde şarkılar söyleyerek günü sonlandırdı. Ertesi sabah saat 09.00’da kahvaltı ile güne başlandı. Sonrasında öğrenciler Kızılinler köyünü gezdi, köy sakinleriyle kaynaştı, doğa gezintisine çıktı. Etkinlikten bir hayli memnun kalan katılımcılar, bir sonraki üretim kampını heyecanla beklediklerini belirtti. Proje yürütücülerinden Övgü Avcıer, “Yaptığımız faaliyetler benim çok yabancı olmadığım şeylerdi ancak katılımcıların çoğu köy yaşantısına yabancı olduğu için, özellikle onlar için farklı bir deneyim olduğunu ve onların farkındalık seviyesinin arttığını, bu kampın hayatlarına bir şeyler kattığını gözlemledik. Bizim projemizin asıl amacı buydu ve bu amaca ulaşmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Kamp, Kemal Alşak, Kerem Doğru, Emrecan Sağlam ve Emre Aslan’dan oluşan Revü grubunun müthiş performansıyla son buldu. Konsere katılımcıların yanısıra köy halkı da ilgi gösterdi.

Fotoğraf yarışması ve sergi de olacak

Katılımcılar ve proje öğrenci grubu, köyde yapılan faaliyetlerle alakalı fotoğraflar çekip bu fotoğrafların hikayelerini yazacak. Proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Eriş ve proje yürütücüleri tarafından seçilen en iyi fotoğraf ve hikayesinin sahibine ödül olarak fotoğraf makinesi hediye edilecek. 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda, kampta çekilen fotoğraflardan oluşan bir fotoğraf sergisi düzenlenecek. Sergiye Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, sponsorlar, ulusal ve yerel basın, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu, öğretim üyeleri ve öğrencileri, köyün yerlileri ve çiftçileri davet edilecek. Sergide katılımcılara ve köylülere katılım sertifikaları ve plaketleri dağıtılacak.