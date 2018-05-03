Kuluçka merkezi için ortak akıl toplantısı

Tepebaşı Belediyesi kardeş şehir olduğu Almanya’nın Treptow-Köpenick Belediyesi ile sürdürdüğü işbirliği kapsamında oluşturulacak “Kuluçka Merkezi” projesi için çalışmalara devam ediyor.Bu kapsamda SSP1 Fast Start Package projesinin...

Tepebaşı Belediyesi kardeş şehir olduğu Almanya’nın Treptow-Köpenick Belediyesi ile sürdürdüğü işbirliği kapsamında oluşturulacak “Kuluçka Merkezi” projesi için çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda SSP1 Fast Start Package projesinin ilk ayağı olarak düzenlenen ortak akıl toplantısı, Berlin Treptow Köpenick Belediyesi’nden gelen heyetin katılımı ile gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Treptow-Köpenick Belediyesi proje yetkilileri, Atölye İstanbul, StartersHub, Başakşehir Living Lab, Toy Gençlik Derneği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İmece ve Bursa Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi’nden temsilciler katıldı.

Toplantıda katılımcılar sektördeki öncelikler, kısıtlılıklar ve fırsatların üzerine kendini konumlandıracak olan Kuluçka Merkezi için yapılabilecekler konuşuldu. Toplantı ile önümüzdeki süreçte merkezin iş modelinin geliştirilmesi hedeflenirken sosyal etki girişimciliği ön plana alındı. Alman Federal Hükümeti Ekonomik İşbirliği’nde hayata geçirilen Kuluçka Merkezi projesi ile Tepebaşı Belediyesi’nin, Treptow-Köpenick Belediyesi işbirliği ile önümüzdeki dönemde oluşturacağı Kuluçka Merkezi, yaratıcı ve topluma yararlı bir kültürlerarası projenin entegre edilmesini içeriyor. Gençlerin iş dünyasına girişlerinde var olan sorunlarının çözülmesi ve iş dünyasında daha etkin rol alabilmeleri için hazırlanan bu proje bünyesinde mültecilerin de faydalanacağı başta girişimcilik olmak üzere pek çok konuda eğitim desteği verilecek.

23-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ortak akıl toplantısına katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunarak, “Böyle güzel bir iş için, böyle güzel insanların burada toplanmasından dolayı çok mutluyum. Treptow-Köpenick Belediyesi ile kardeş şehir antlaşmasını imzalamamızın ardından bu projeyi heyecan ile görüşmeye başladık. Treptow-Köpenick Belediyesi yetkilileri ile birlikte Kuluçka Merkezi projesinde birlikte çalışma kararı almamızın ardından bu toplantı ile önemli bir birliktelik ortaya çıktı. Bu birliktelik ile güzel sonuçların doğacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Gençlerin yanı sıra mültecilerin işgücü piyasasına entegrasyonu amacıyla, serbest iş kurma fırsatlarının destek ve teşvik edilerek yeni istihdam alanları yaratılması amaçlanan proje; Treptow-Köpenick Belediyesi’yle yapılacak çalışmalar ve uluslararası temas ve fikir alışverişleriyle oluşturulacak. Kuluçka Merkezi Eczacılık Fakültesi karşısında Kuğulu Park yanındaki binada hizmet verecek.

Proje ile gençlerin desteğe açık yatırımcılara ulaşabilmesi, bilişim sektöründe istihdam sorunu olmasına rağmen sektöre dönük çalışmalar yapan gençlere fırsat verilmesi, yabancı dil eksikliğinden dolayı ilgilendikleri sektöre ilişkin yeterli araştırma yapamayan, yol gösterici zorluğu çeken ve bu nedenle nasıl hareket edeceğini bilemeyen gençlere destek sağlanması hedefleniyor.