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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:19

Kur’an kursu öğrencileri eğlenirken öğreniyor

Odunpazarı İlçe Müftülüğü’ne bağlı 71 Evler Hacı Firdevs Cami Yaz Kur`an kursuna katılan öğrencilere, mesire yerinde piknik etkinliği düzenlendi.Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler, yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek...

Kur'an kursu öğrencileri eğlenirken öğreniyor
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Odunpazarı İlçe Müftülüğü’ne bağlı 71 Evler Hacı Firdevs Cami Yaz Kur`an kursuna katılan öğrencilere, mesire yerinde piknik etkinliği düzenlendi.

Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler, yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyorlar. Kur’an kursu eğitim programında kursiyerler, Kuran-ı Kerim eğitimiyle birlikte itikat, ibadet , ahlak eğitimleri görüyorlar. Günün yarısını eğitimle geçiren öğrenciler, sosyal etkinliklerle de stres atıyorlar.

Hacı Firdevs Camii İmam Hatibi Ahmet Arhan ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Kobi Camii İmam Hatibi Osman Duran, verilen eğitim ve yapılan sosyal aktivitelerle ilgili öğrencileri çok sevdiklerini, gelecek için gayret gösterdiklerini ve vatanına, milletine hayırlı bir nesil yetiştirmek için mücadele ettiklerini dile getirdi.
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