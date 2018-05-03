ESKİŞEHİR:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:18

Küresel ısınma ile kuraklık geliyor

Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Doç. Dr. Güner Sümer, Türkiye’de küresel ısınmanın yaşandığının, yağışların bu yaz az düşmesi nedeniyle belli olduğunu söyledi.Bu yıl Türkiye’ye düşen yağışların miktarı çok azaldığını...

Küresel ısınma ile kuraklık geliyor
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Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Doç. Dr. Güner Sümer, Türkiye’de küresel ısınmanın yaşandığının, yağışların bu yaz az düşmesi nedeniyle belli olduğunu söyledi.

Bu yıl Türkiye’ye düşen yağışların miktarı çok azaldığını vurgulayan Sümer, “Yağışların azalması ile birlikte kuraklık başladı. Ayrıca bu yıl kar yağışı da az oldu. Sulak alanlar kurudu. Toprağın yanması ile birlikte ekinlerde yanmaya başladı” dedi.

Küresel ısınma ve aşırı sıcaklar kuraklığın önemli belirtileri olduğunu ifade ede Sümer, “Sulak alanlar gittikçe azalmakta olup topraklar kuramaya başlamıştır. Yer altı sularının da azalması kuraklığın belirtileridir. Kuraklık alanları artmaya başlamış olup tarım alanları yanmaktadır. Ciddi kuraklıklar başlamadan gerekli önlemlerin alınması verilmiştir. İlgili kuruluşları göreve davet ediyoruz” diye konuştu.
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