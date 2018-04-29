ESKİŞEHİR:
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29 Nisan 2018 Pazar 14:37

Kut-ül Amare Zaferinin 102’nci yılı

Eskişehir’de, Kut-ül Amare Zaferinin 102’nci yıl dönümü sebebiyle kutlama töreni düzenlendi.Osmanlı Ordusunun Irak’ın Kut bölgesinde 1916 yılında İngilizlere karşı kazandığı en büyük ve önemli zafer olarak tarihe geçen Kut’ül...

Kut-ül Amare Zaferinin 102'nci yılı
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Eskişehir’de, Kut-ül Amare Zaferinin 102’nci yıl dönümü sebebiyle kutlama töreni düzenlendi.

Osmanlı Ordusunun Irak’ın Kut bölgesinde 1916 yılında İngilizlere karşı kazandığı en büyük ve önemli zafer olarak tarihe geçen Kut’ül Amare, hafızalara kazınacak önemli olaylar arasında yer alıyor. Tarih boyunca unutturulmaya çalışılmış bu şanlı zafer, Eskişehir’de düzenlenen törenle kutlandı. Hamamyolu Caddesi’nde, Eskişehir Kent, Kültür, Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ESKENT) ve Anadolu Kültür Derneğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği tören kapsamında ilk olarak çeşitli gösteriler yapıldı. Geleneksel halk oyunlarının oynandığı törende Aşık Ozan Arif Çayır da seslendirdiği eserler ile yer aldı. Öte yandan, etkinliklerin gerçekleştirildiği alanda Kut’ül Amare zaferine ait nostaljik fotoğraflar ve belgeler sergilendi.

“Halil Kut Paşa’nın vasiyetine sahip çıkıyoruz"

Düzenlenen törende bir açılış konuşması yapan ESKENT Derneği Başkanı Gürol Yer, Kut-ül Amare zaferinin unutulmaması ve unutturulmaması gereken tarihi bir olay olduğunu dile getirerek, “Bugün, derneğimizin 2011 yılından beri ısrarla icra ettiği bir etkinliğimizde beraberiz. Birçok insanımızın haberdar olmadığı ve kasıtlı olarak milletimizden gizlenen, bilenlere unutturulan Kut-ül Amare zaferimizin 102’nci senesindeyiz. İngiliz harp tarihinde ‘Çanakkale’den sonra Türklerden aldığımız en alçaltıcı mağlubiyet’ denilen ve savaş sürecinde akıl, onur, strateji, psikoloji gibi aklınıza ne gelirse sıralanabilecek durumun büyük Türk milletinin evlatları tarafından uygulanıp, burnu havada İngilizlere karşı kazanılan o muhteşem zaferi kutluyoruz bugün. 29 Nisan günü, uzun süre ‘Kut Bayramı’ olarak kutlanıyor ve unutulmuyordu. Ancak 1950 yılında Türkiye’nin NATO’ya girmesiyle bir şeyler oluyor ve bir el bu müstesna günü kayıtlardan, tarihten siliyor ve bayram kutlamaları son buluyordu. Bizler, konuya vakıf olduğumuz 2011 yılından bugüne, Halil Kut Paşa’nın vasiyetine sahip çıkıyor ve bugünü bir bayram günü olarak kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Töreni takip eden vatandaşlar da, gerçekleştirilen etkinliklerin bol bol fotoğrafını çekerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.
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