ESKİŞEHİR:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:37

Kuzu hırsızları serbest kaldı

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından yakalanan kuzu hırsızları, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kuzu hırsızları serbest kaldı
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Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından yakalanan kuzu hırsızları, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Seyitgazi ilçesi Akin Mahallesi’nde yaşandı. Akşam saatlerinde oğluna ait 2 kuzunun çalındığını anlayan anne K.D. oğluna haber verdi. Haberi alan kuzu sahibi M.D., jandarma ekiplerine müracaat etti. Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu olayın şüphelileri A.Ç. ve E.Ç. yakalandı. Çalınan 2 kuzu sahibine teslim edilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.
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