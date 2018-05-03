Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından yakalanan kuzu hırsızları, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.Olay, Seyitgazi ilçesi Akin Mahallesi’nde yaşandı. Akşam saatlerinde oğluna ait 2 kuzunun çalındığını anlayan anne K.D. oğluna haber verdi. Haberi alan kuzu sahibi M.D., jandarma ekiplerine müracaat etti. Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu olayın şüphelileri A.Ç. ve E.Ç. yakalandı. Çalınan 2 kuzu sahibine teslim edilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.
Kuzu hırsızları serbest kaldı
Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından yakalanan kuzu hırsızları, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.