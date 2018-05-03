Kuzu hırsızları serbest kaldı

Olay, Seyitgazi ilçesi Akin Mahallesi’nde yaşandı. Akşam saatlerinde oğluna ait 2 kuzunun çalındığını anlayan anne K.D. oğluna haber verdi. Haberi alan kuzu sahibi M.D., jandarma ekiplerine müracaat etti. Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu olayın şüphelileri A.Ç. ve E.Ç. yakalandı. Çalınan 2 kuzu sahibine teslim edilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.