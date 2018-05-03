ESKİŞEHİR:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:23

LDP’den Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Liberal Demokrat Parti (LDP) İl Başkanı Önder Artan ve Odunpazarı İlçe Başkanı Mert Eke ile bir araya geldi.Başkan Ataç’ı makamında ziyaret eden Artan ve Eke parti çalışmaları hakkında bilgiler...

LDP'den Başkan Ataç'a ziyaret
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Liberal Demokrat Parti (LDP) İl Başkanı Önder Artan ve Odunpazarı İlçe Başkanı Mert Eke ile bir araya geldi.

Başkan Ataç’ı makamında ziyaret eden Artan ve Eke parti çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyarette ayrıca Mert Eke, askerlik görevi için Eskişehir’den ayrılacağını ifade ederek Başkan Ataç ile vedalaştı. Başkan Ataç da Eke’ye askerlik görevinde başarı dileklerini ileterek sağ salim dönmesi temennisinde bulundu. Ziyaret çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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