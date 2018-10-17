ESKİŞEHİR:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:56

Mavi kapak kampanyasında 136. tekerlekli sandalye

Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi, topladıkları mavi kapaklardan tekerlekli sandalye almaya devam ediyor. Son olarak yeni bir akülü sandalye alan dernek, böylece 130 manuel, 6 akülü sandalye almış oldu.Dernek binasında açıklama yapan...

Mavi kapak kampanyasında 136. tekerlekli sandalye
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Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi, topladıkları mavi kapaklardan tekerlekli sandalye almaya devam ediyor. Son olarak yeni bir akülü sandalye alan dernek, böylece 130 manuel, 6 akülü sandalye almış oldu.

Dernek binasında açıklama yapan ve alınan 6. akülü sandalyeyi sahibine teslim eden Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen, “Derneğimizin düzenlemiş olduğu sosyal sorumluluk projesi altında mavi kapak toplama projemiz devam etmektedir. Şu ana kadar 130 manuel, 6 adet akülü sandalye aldık. Bugün 6. akülü sandalyemizi üyemiz Nuriye Çam’a bağış yapıyoruz” dedi.

Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Eşen, “Bu kampanyaya gönül veren İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kamu ve özel okullarda okuyan öğrencilere, öğretmenlere, müdürlere, cami cemaatlerine ve Eskişehir halkına minnettarız. Toplanan kapakların başka yerlere değil, derneğimize ulaştırılmasını önemle belirtmek istiyorum. Tüm halkımızın destekleri sayesinde engelli bireylerin engelleri kalkacaktır” diye konuştu.
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