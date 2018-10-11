ESKİŞEHİR:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:33

Mermercilerin sorunları için çözüm arıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca’yı ziyaret eden Eskişehir Mermerciler Derneği yöneticileri, yaşadıkları sıkıntıları aktararak çözüm için destek istedi.Dernek Başkanı Abdulkadir Sönmez ve Yönetim Kurulu...

Mermercilerin sorunları için çözüm arıyor
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca’yı ziyaret eden Eskişehir Mermerciler Derneği yöneticileri, yaşadıkları sıkıntıları aktararak çözüm için destek istedi.

Dernek Başkanı Abdulkadir Sönmez ve Yönetim Kurulu üyeleri Ankara’da Bakan Yardımcısı Koca’yı makamında ziyaret ettiler. Mermer sektöründe kayıt dışı çalışanlarla ilgili sorunu Bakan Yardımcısı Koca’ya aktaran Sönmez, mermerci esnafının kayıt altına alınması konusunda istek ve taleplerini iletti. Koca ile bu konuda fikir alışverişinde bulunan Sönmez, ayrıca iş güvenliği ve ustalık belgeleri konusunda yaşadıkları sıkıntıları da aktardı.

Tüm bu sorunlar ile yakından ilgilenen Bakan Yardımcısı Koca, bu konularda çalışma yapacaklarını söyleyerek 15 gün sonra Sönmez’i yeniden makamına davet etti.

Bu arada Sönmez, Koca’ya Eskişehir’in simgesi olan lületaşından yapılmış hediye takdim etti. Koca hem ziyareti için hem de hediye için kendisine teşekkürlerini sundu.
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