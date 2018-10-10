Meslek liseli gençlere girişimcilik eğitimİ

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen ESO Meslek Komitesi Fuarlarının 5’inciside meslek liseli gençlere girişimcilik eğitimleri verildi. Eğitim sonrası liseli gençler ESO Fuarını gezerek sanayicilerle sohbet etti.

Eğitimlere; Eskişehir Atatürk, Gazi Yakup Satar, Habip Edip Törehan ve Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleri ile birlikte katıldı. Dört grup halinde verilen eğitimlerin başlangıcında öğrencilere bilgilendirmede bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, başkalarının hayalleri ile değil sadece gençlerin kendi hayalleri peşinde koşmaları gerektiğini vurguladı.

Hayalleri peşinde koşanların girişimcide olacağını ifade eden ESO Başkanı, “Geleceğimiz için, ülkemiz için daha çok girişimciye ve müteşebbise ihtiyacımız var. Bunun için hayallerinizin peşinden koşun ve kariyerinizi planlayın. Mutlaka ama mutlaka kendinizi geliştirin çünkü bu kendinize yatırımdır. Diğer yandan hiç kimsenin sizin için kafa yormasına izin vermeyin ve korumasını da beklemeyin. Başaracak olan sizsiniz” dedi.

ESO Başkanı’nın yaptığı değerlendirmelerden sonra Kurumsal İletişim ve Eğitim Uzmanı Sevil Demirel tarafından girişimcilik eğitimi verildi.