Meteoroloji’den Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre akşam saatlerine kadar Eskişehir’de kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre akşam saatlerine kadar Eskişehir’de kuvvetli yağış bekleniyor.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son analiz ve meteorolojik radar görüntülerine göre, sağanak yağışın akşam saat 18.00’e kadar kuvvetli bir şekilde devam edeceği belirtildi. Meydana gelebilecek ani su baskınları, yıldırım ve dolu riskine karşı vatandaşlara uyarılarda bulunulurken, ulaşımda da aksamaların yaşanmaması konusunda vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade edildi.