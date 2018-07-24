ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 16:50

Meteoroloji’den Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre akşam saatlerine kadar Eskişehir’de kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre akşam saatlerine kadar Eskişehir’de kuvvetli yağış bekleniyor.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son analiz ve meteorolojik radar görüntülerine göre, sağanak yağışın akşam saat 18.00’e kadar kuvvetli bir şekilde devam edeceği belirtildi. Meydana gelebilecek ani su baskınları, yıldırım ve dolu riskine karşı vatandaşlara uyarılarda bulunulurken, ulaşımda da aksamaların yaşanmaması konusunda vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku