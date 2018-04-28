Milletvekili Emir’den Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir’i misafir etti.

Ziyarette Başkan Ataç ve Milletvekili Emir, belediye çalışmaları hakkında sohbet etti. Başkan Ataç’ın makamında gerçekleşen nezaket ziyareti hakkında bir değerlendirmede bulunan Emir, “Çok sevdiğimiz, parti büyüğümüz Ahmet Başkan’ı Eskişehir’e gelmişken ziyaret etmek istedim. Kendisi belediyecilik çalışmaları ile ülkeye örnek olmuş, başarılı projeleri ile ses getirmiş bir başkan. Misafirperverliğinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Ataç ise “Aynı zamanda meslektaşım da olan Murat Demir’in ziyareti beni mutlu etti. Eskişehir’de olması ve ziyareti benim için bir onurdur. Kendisine nazik ziyareti için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Başkan Ataç, Milletvekili Emir’e günün anısına Devrim otomobilinin camdan bir maketini armağan etti.