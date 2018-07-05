Milletvekilleri Çakırözer ve Süllü, Vali Çakacak’ı makamında ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Dr. Jale Nur Süllü, Vali Özdemir Çakacak’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası Eskişehir Milletvekili seçilen Çakırözer’e ve Süllü’ye ‘Hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.

Vali Çakacak, seçimlerin; huzurun, güvenliğin, birlik ve beraberliğin hakim olduğu, demokratik olgunluk içerisinde yapıldığını söylerken, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinde kendilerine destek olan herkese teşekkür ederken, Eskişehir’in bulunduğu noktadan çok daha iyi noktalara gelebilmesi için kentin tüm dinamikleri ile sürdürülen çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Çakacak’a teşekkür eden milletvekilleri Çakırözer ve Süllü, Eskişehir’in her alanda kalkınması ve sorunlara çözüm bulunması noktasında, ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.