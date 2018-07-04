Milletvekilleri Çakırözer ve Süllü’den Ataç’a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Dr. Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı ziyaret etti.

24 Haziran’da yapılan milletvekili seçimlerinin ardından TBMM’de Eskişehir’i temsil edecek CHP Milletvekilleri Çakırözer ve Süllü, mazbatalarını almalarının ardından Başkan Ataç’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Çakırözer, “Seçilen milletvekilleri olarak belediye başkanlarımızı ziyaret ediyoruz. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a hem örnek halkçı belediyecilik hizmetleri için hem de seçim kampanyasındaki gayretleri için teşekkür ediyoruz. Eskişehir’in ve hemşehrilerimizin sorunlarını, belediye başkanlarımızla birlikte çözüme ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Biz milletvekilleri olarak mecliste tüm Eskişehirlilerin sesi olacağız” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü ise ziyaretteki konuşmasında, “Başkanımızın bize çok desteği var. Sürekli bizimle birlikteydi, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Milletvekilleri olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Bundan sonra da hep birlikte Eskişehir’imizin daha iyi, daha güzel olması ve vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi için gayret edeceğiz” dedi.

Başkan Ataç ise ziyaretlerinden dolayı vekillere teşekkür ederek, “Utku Bey ve Jale Hanım, seçimlerin ardından mecliste bizleri temsil edecekler. Gayretle çalışacaklarına, kentimizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaklarına eminim. Kendilerine bu dönemde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç, Milletvekili Jale Nur Süllü’ye, 1982 yılına ait ve Ahmet Özarslan’ın arşivinden alınan Süllü’nün babası Av. Cahit Denker’in de bulunduğu bir fotoğrafın yer aldığı gazete kupürünü hediye etti. Jale Nur Süllü, “Çok eski yıllardan kalma, rahmetli babamın da içinde bulunduğu fotoğrafın yer aldığı kupürü başkanım bana hediye etti. Fotoğrafta yer alan başta Babam Av. Cahit Denker olmak üzere ölenlere rahmet dileyip, hayatta olan isimlere saygılarımı sunuyorum. İşte böyle bir gelenekten güç alıyoruz. Benim için çok güzel, çok duygulu oldu. Çok sevindim, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.