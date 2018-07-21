ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:42

Minik aşçılar mutfakta

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi, çocukların yemek yaparak hem eğlendiği hem de kendisini geliştirdiği güvenli bir ortam olmaya devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi’nde, yaz kursları kapsamında başlayan eğitimler ile 6-15...

Minik aşçılar mutfakta
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi, çocukların yemek yaparak hem eğlendiği hem de kendisini geliştirdiği güvenli bir ortam olmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi’nde, yaz kursları kapsamında başlayan eğitimler ile 6-15 yaş arası öğrencilerin katıldığı “Eğlenceli Mutfak” atölye çalışmaları devam ediyor. Kayıtların sürdüğü çalışmalar kapsamında Eğlenceli Mutfak eğitimlerine katılan minik öğrenciler; pasta, kek ve kurabiye yapımını öğreniyor. Öğrenciler kek yapımına hamur hazırlamayı ve yoğurmayı öğrenerek başlarken, frambuaz soslu kremalı cup cake pişiriyor. Düzenlenen eğitimler hakkında bilgi veren Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, “Yaz kursları kapsamında 6-15 yaş arasındaki çocuklarımıza her yaz dönemi olduğu gibi eğitimler düzenliyoruz. Pasta, kek ve kurabiye yapmayı öğreniyorlar. Bu eğitimlerimiz ‘Eğlenceli Mutfak’ adı altında gerçekleşiyor ve katılan öğrenciler hem ömürleri boyunca işlerine yarayacak pratik bilgiler öğrenmiş oluyor hem de bunları yaparken sosyalleşip eğleniyorlar” dediler.

Haftada 1 gün, 2 saat olmak üzere gerçekleşen Eğlenceli Mutfak eğitimleri 10 Ağustos tarihinde sona erecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku