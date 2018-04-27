Minik bilim insanları projelerini sergiledi

TÜBİTAK’ın destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Şehit Barış Öztürk Ortaokulunda açıldı.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Ayhan Yerli, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının önemine değinerek, “Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlar” diye konuştu.

20 projede 41 öğrenci görev aldı

Projeler hakkında bilgi veren Yerli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Okulumuz tarafından açılan bilim fuarımızda fizik alanında 4, edebiyat ve Türkçe alanında 2, tarih alanında 1, matematik alanında 2, biyoloji alanında 5, bilgisayar yazılımı alanında 3, resim 2, İngilizce alanında 1 proje olmak üzere toplam 20 proje yer almaktadır. Bu projeler 41 öğrencimiz tarafından 14 danışman öğretmenin nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular.”

Açılışta Fen Bilimleri öğretmenleri tarafından hazırlanan kimyasal reaksiyonlarla ilgili görsel şov büyük ilgi topladı. Ardından matematik öğretmeni Pelin Kahya yönetiminde hazırlanan halk oyunları ekibinin gösterisi ve müzik dinletisi yapıldı. Etkinliğe Tepebaşı İlçe Kaymakamı Salih Keser, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlican, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim müdürü Bülent Üzmez, Tepebaşı ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çelik katıldı.