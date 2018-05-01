Minik karikatüristler çalışmalarıyla hayran bıraktı

Karikatür kurslarına katılan minikler, yaptıkları çalışmalarla görenleri hayran bıraktı.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev’deki karikatür kursları, 6’nncı yılını geride bırakıyor. Eskişehirli karikatüristlerce her yıl birer aylık periyodik dönemler halinde verilen kurslarda, bugüne kadar Eskişehirli karikatüristler Atila Yakşi, Sertaç Ürer, Sevil Özgür, Ekrem Borazan, Erol Büyükmeriç ve Yaşar Arda ders verdi. Minik karikatüristlere karikatürle ilgili bilgilerini aktaran çizerler, onların yetenekleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 45 yıldır karikatür çizdiğini belirten Eskişehir’in en kıdemli çizerlerinden Kolsuz Yaşar adıyla anılan Yaşar Arda, "Minikler oldukça dikkatli ve becerikliydiler. Her biri karikatürü o kadar çok sevdiler ve yüzlerce çizim yaptılar. Bence çok yetenekliler" dedi.

Bu yıl eğitim gören kursiyerlerin karikatürleri 2 Haziran tarihinde Espark Alışveriş Merkezi karşısındaki Atila Özer Karikatürlü Ev’de sergilenecek.