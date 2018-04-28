Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kapsamında düzenlenen “Hafızan Hafızalardaki Mirasın UNESCO Oyunuyla Öğrenen Minik Parmaklardan UNESCO Dünya Miras Listesindeki Türkiye” adlı sergi, NeoPlus Alışveriş Merkezi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sanat ve Tasarım Galerisi’nde kapılarını sanatseverlere açtı.

Türkiye’nin sahip olduğu kültürel mirasın, çocukların gözünden ele alındığı serginin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özcan, “Geleceğimiz olan çocukların etkinliğinde bulunmak hepimizi çok mutlu ediyor. UNESCO Dünya Miras Listesine 2018 yılında 17 yeni mirasımız eklendi. Bu durum ülkemiz için çok önemli. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın yaptığı resimleri görünce çok etkilendim. Bu etkinliğin çocuklarımız ve katılımcılarımız için de yararlı olacağını düşünüyorum. Üniversite olarak bu tip etkinliklere paydaş olmaya devam edeceğiz.” dedi.

UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Türkiye’deki yapıların, çocuklara öğretilmesini hedefleyen çalışmalardan oluşan sergiye ilişkin görüşlerini dile getiren Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk ise “Sergiye ev sahipliği yapan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sanat ve Tasarım Galerisi’nde bugüne kadar pek çok etkinlik düzenledik. Bu etkinlikler içerisinde en özel olanının ise Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik olduğunu söylüyordum. Çünkü kadınlarımız, büyük emekler vererek bizleri bu günlere getirenler kişiler. Ancak bugünkü sergi sanırım Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlediğimiz etkinlikten de özel oldu diye düşünüyorum. Çünkü bugün burada, o cefakâr kadınlarımızın yetiştirdiği çocukların sergisini görme imkânı yakaladık.” diye konuştu.

Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser ise etkinliğe ilişkin olarak şunları söyledi:

“Eğitim ve öğretim birbirine paralel giden olgular. Birini ihmal ettiğimiz takdirde başarı sağlamış olmuyoruz ve bu yüzden ikisini de aynı şekilde götürmemiz gerekiyor. Günümüzde elektronik bağımlılığı, çocuklarımızı esir almış durumda ve onları bu bağımlılıklarından kurtarabilmek adına bu tür etkinlikler çok anlamlı.”

Çocukların birlikte çalışarak ortaya çıkardıkların eserlerin önemine değinen Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Yakup Pınar ise “Çocuklarımız akranları ile birlikte bulundukları bu faaliyetle birlikte hem yaratıcı düşüncelerinin hem de kendilerine olan güvenlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmuşlardır” diye konuştu.

“Ülkemizin sahip olduğu değerlerin, çocuklarımız tarafından bilinmesi ve hafızalarında yer etmesi bizim için önemli bir kazanım” diyen Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Ülkemizin çok sayıda kültürel mirası var. Hepimizin bildiği üzere Anadolu Üniversitesi tarafından hizmete sunulan Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde de pek çok bilim adamımız ve sanatçımız olmasına rağmen maalesef onlardan pek haberdar değiliz. Çocuklarımıza geçmişlerini anlatmak ve mümkünse yerinde göstermek üzerimize düşen bir görev ve ancak o zaman kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyabiliriz.”

Avukat Mail Büyükerman İlkokulu Müdürü Fatma Zehra Doğan ise İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okullar arasında yer alarak bu tarz etkinliklere katılım göstermekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tören, çocuklara katılım belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.