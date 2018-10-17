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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:47

Minikler müzik aletlerini tanıdı

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, enstrümanları tanıtmak üzere minik öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, ana sınıfı ve...

Minikler müzik aletlerini tanıdı
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Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, enstrümanları tanıtmak üzere minik öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerini misafir ederek çocukların müzik aletlerini tanımalarına fırsat sağlamaya devam ediyor. Son olarak Çağfen Eğitim Kurumları Anaçağ Anaokulu’ndan 4-5 yaşındaki 22 öğrenci, merkezi ziyaret etti. Ziyarette merkezi gezen öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası Şefi Ramazan Albayrak’tan enstrümanlar hakkında bilgiler aldı. Müzik aletlerini Şef Albayrak’tan dinleyen çocuklar, merak ettiği sorulara da cevap alma fırsatı yakaladı. Vurmalı çalgıları deneyerek eğlenceli anlar geçiren çocuklar, bir enstrüman çalmayı öğreneceklerine de söz verdi.

"Sağlıklı, sanat ile iç içe bir nesil için"

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, okullardan gelen talepler üzerine öğrencileri merkezde misafir ederek enstrüman tanıtımı yapıyor. Bu kapsamda son 2 yılda 13 okulun öğrencileri merkezi ziyaret ederken, konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Bir bireyin küçük yaşta müzik ile tanışması çok önemli. Sosyal bir proje örneği olan İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’nı da bu anlayış ile kurduk. Proje bugün çok iyi noktalara geldi, öğrencilerimiz birçok başarılı işe imza attı. İstiyoruz ki çocuklarımız müzik ile erken yaşta tanışma fırsatı bulsun. Çünkü müziğe başlayan çocuklarımız, kariyerine bir müzisyen olarak devam etmese bile derslerinde muhakkak başarılı oluyor, kötü alışkanlıklardan da uzak duruyor. Sağlıklı, sanat ile iç içe bir nesil yetiştirebilmek için çocuklarımızın müziğe duydukları ilgiye destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çağfen Eğitim Kurumları yetkilileri, ziyaret sonunda Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.
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