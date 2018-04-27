Narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına yine göz açtırmadı

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu...

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde nakleden ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, 5,75 gram metamfetamin, 1,18 gram plaka esrar maddesi, 0,65 gram kokain, 0,60 gram eroin, 44 Adet Lyrica, 14 adet Alyse, 1 adet Suboxone uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahsa ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem başlatıldı.