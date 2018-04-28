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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:51

Nasreddin Hoca sahnede

Sivrihisar Belediyesi’nin Türkiye’nin gelenek ve göreneklerinin bir araya getirildiği, kültürel değerlerin yer aldığı Ankara’daki Somut Olmayan Kültürel Miras Tanıtım Günleri’ndeki etkinlikleri sürerken, Nasreddin Hoca karakteri ile...

Nasreddin Hoca sahnede
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Sivrihisar Belediyesi’nin Türkiye’nin gelenek ve göreneklerinin bir araya getirildiği, kültürel değerlerin yer aldığı Ankara’daki Somut Olmayan Kültürel Miras Tanıtım Günleri’ndeki etkinlikleri sürerken, Nasreddin Hoca karakteri ile sahne alan sanatçı anlatı geleneğini sürdürüyor.

Ankara Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek Gelenekten Geleceğe Kültür Miraslarımızın başlıklı etkinlikte Sivrihisar Belediyesi ilgi odağı oldu. Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar tarihi turistik değerlerini tanıtmak ve ilçenin turizm potansiyelini güçlendirmek adına birçok kişinin bir araya geldiği fuarda ilçelerini en iyi şekilde tanıtılması için çabaladıklarını anlattı. Yüzügüllü, “Sivrihisar’ın kültürel değerleri, yöresel lezzetleri ve tarihi güzellikleri insanların ilgisini çekmekte olup, merak uyandırmaktadır. İlçemizin turizmine büyük ölçüde katkı sağlayacak olan fuarda pazar gününe kadar Ankara Atatürk Kültür Merkezinde ilçemizi ve değerlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Fuar alanına gelen tüm ziyaretçileri Sivrihisar standımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Sivrihisarlı Nasreddin Hoca anlatıyor

Sivrihisar Belediyesi, Ankara Atatürk Kültür Merkezinde tüm ihtişamı ve güçlü değerleri ile ön plana çıkmaya devam ediyor. Bir yandan ziyaretçi akını devam ederken bir yandan Nasreddin Hoca karakteri ile sahne alan sanatçı, hem misafirlerle yakından ilgileniyor, hem de anlatı geleneğini sürdürerek tüm katılımcılara sahneden sesleniyor.
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