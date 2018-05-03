Nikahta takılan 17 bin lira değerindeki altınla ortadan kayboldu

Eskişehir’de bir kişi, nikahının ardından takılan altınlarla birlikte ortadan kayboldu.

Olay, Günyüzü ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’nde yaşandı. A.Ö. isimli vatandaş, T.K. isimli kişinin tanıştırması ile N.G. ile dini nikah kıydı. Nikahta takılan yaklaşık 17 bin lira değerindeki altını alan N.G., evden kaçarak sırra kadem bastı. Bunun üzerine A.Ö. jandarma ekiplerine başvururken, N.G.’nin bulunması için çalışma başlatıldı.