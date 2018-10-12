ESKİŞEHİR:
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12 Ekim 2018 Cuma 16:39

Numan Kurtulmuş’un Eskişehir programı belli oldu

Bir dizi programa katılmak üzere Eskişehir’e gelecek olan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un programı belli oldu.

Numan Kurtulmuş'un Eskişehir programı belli oldu
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Bir dizi programa katılmak üzere Eskişehir’e gelecek olan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un programı belli oldu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 14 Ekim Pazar günü partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak. Öncesinde basın mensupları ile kentteki bir otelde görüşecek olan Kurtulmuş, daha sonra Hamamyolu Caddesinde esnafla buluşarak vatandaşlarla sohbet edip bir şehit ailesini ziyaret edecek. Ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında ilçe başkanları ile bir toplantı yapacak Numan Kurtulmuş, saat 19.00’da da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelecek. Kurtulmuş, programlarının ardından kentten Ankara’ya hareket edecek.
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